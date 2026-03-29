Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr Herdecke am Samstag mehrfach im Einsatz - Massiver Gasaustritt und Rauchentwicklung gemeldet

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Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke musste am Samstag zu zwei Einsätzen höherer Priorität im Stadtgebiet ausrücken.

Um 15:02 Uhr wurde ein massiver Gasaustritt mit Strömungsgeräuschen sowie Gasgeruch in der Goethestraße, gegenüber einem Altenheim, gemeldet. Für die Feuerwehr wurde die höchste Alarmstufe gewählt. Mehrere Anrufer bestätigten die Wahrnehmung und schilderten dem Einsatzleiter ihre Beobachtungen vor Ort. Da ein Gasaustritt aus einer Übergabestation zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde umgehend ein Gefahrenbereich eingerichtet.

Zwei Wohngebäude der Goethestraße mussten vorsorglich vollständig evakuiert werden. Die betroffenen Bewohner wurden im Foyer eines angrenzenden Sonderbaus untergebracht. Während des Einsatzes war die Goethestraße für den gesamten Straßen- und Busverkehr komplett gesperrt.

Die Feuerwehr baute vorsorglich einen Löschangriff in Bereitstellung auf und führte Messungen unter Atemschutz durch. Parallel wurde der zuständige Energieversorger hinzugezogen. Trotz intensiver Überprüfungen konnten weder durch die Feuerwehr noch durch den Energieversorger konkrete Hinweise auf einen Gasaustritt festgestellt werden. Auch die gemeldeten Strömungsgeräusche konnten als unbedenklich eingeordnet werden. Ein Umweltschutzzug war rund eine Stunde im Einsatz.

Brand im Gebäude am Westender Weg gemeldet

Am Abend folgte um 18:42 Uhr ein weiterer Einsatz im Bereich Westende. Im Westender Weg, Ecke Gerhard-Kienle-Weg, wurde eine Rauchentwicklung aus einem Wohngebäude gemeldet. Daraufhin eröffnete die Leitstelle einen Einsatz "Feuer im Gebäude". Vor Ort bestätigte sich zunächst eine sichtbare Rauchentwicklung. Aufgrund der Wetterlage sammelte sich der Rauch jedoch um das Gebäude, wodurch der Eindruck eines Brandes entstand. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass der Rauch aus einem angefeuerten Kamin stammte. Zusätzlich war eine leichte Rauchentwicklung aus einem Heizungsabgasrohr erkennbar, die ebenfalls keinen Gefahrenzustand darstellte. Der Einsatz wurde daraufhin zeitnah beendet.

Es handelte sich bei beiden Einsätzen somit um "Alarme in guter Absicht".

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