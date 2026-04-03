FW-EN: Kurioser Feuerwehreinsatz: Katze löst Sicherung aus
Herdecke (ots)
Die Feuerwehr Herdecke wurde am Mittwochabend um 22:42 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße alarmiert. Gemeldet worden war ein Wasserschaden in einer Wohnung. Nach ersten Angaben sollte Wasser aus einer Steckdose austreten, zudem wurde Brandgeruch wahrgenommen und eine ausgelöste Sicherung gemeldet.
Ein Löschfahrzeug rückte zur Einsatzstelle aus und erkundete die Lage vor Ort. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass keine akute Gefahr bestand. Die Ursache des Vorfalls erwies sich als eher ungewöhnlich: Offenkundig hatte eine Katze an der Steckdose ihr Revier markiert. Infolge der Feuchtigkeit löste die Sicherung ordnungsgemäß aus, was schließlich zur Alarmierung der Feuerwehr führte.
Da keine weitere Gefährdung festgestellt werden konnte, wurde der Einsatz nach kurzer Zeit beendet.
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