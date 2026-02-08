PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Trickdiebstahl mit der Legende Gaszähler ablesen - Zeugen gesucht

Montabaur (ots)

Am 07.02.2026 gegen 13:15 Uhr kam es in der von Bodelschwingh Straße in Montabaur zu einem vollendeten Trickdiebstahl. Der männliche, ca. 30 jährige Beschuldigte gab gegenüber der Geschädigten an, für eine Stromfirma zu arbeiten und damit beauftragt zu sein, den Zählerstand abzulesen. Nachdem ihm der Zutritt zur Wohnung gewährt wurde, entwendete er Schmuck und Bargeld. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte in unbekannte Richtung.

Zeugen, die auffällige Feststellungen machten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden.

In diesem Zusammenhang erfolgt eine Sensibilisierung hinsichtlich ähnlich gelagerter Betrugsdelikte. Gewähren Sie unbekannten Personen, sofern Zweifel bestehen, keinen Zutritt zu Ihrer Wohnung. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
PK Hahn
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

