Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zug erfasst PKW-Anhänger in Bremen-St. Magnus - Bundespolizei sucht Zeugen!

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Bremen (ots)

Bremen, Bahnübergang An Knoops Park/ Ecke Konsulnstraße, 24.04.2026 / 23:39 Uhr

Am späten Freitagabend erfasste die Nordwestbahn 83182 mit ca. 70 km/h einen von Unbekannten auf dem Bahnübergang An Knoops Park/ Ecke Konsulnstraße abgestellten PKW-Anhänger. Die 50 Reisenden und der Lokführer blieben unverletzt, der Anhänger wurde vom Bahnübergang ins Gleisbett geschleudert. An der vom Haltepunkt Bremen-Lesum kommenden NWB entstanden "Blechschäden". Der Zug konnte aber noch bis zum Haltepunkt Bremen-St. Magnus weiterfahren. Von dort aus regelte ein Notfallmanager die Weitereise der Fahrgäste mit Taxen. Durch den Vorfall entstanden 157 min. Verspätung und acht Zugausfällen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der PKW-Anhänger unweit südlich des Bahnübergangs vom Halter abgestellt worden und vermutlich von Hand von dem oder den Täter/n auf den Bahnübergang geschoben worden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnbetrieb aufgenommen und bittet Zeugen, die am späten Freitagabend in Bremen in der Straße An Knoops Park oder am betroffenen Bahnübergang etwas beobachtet haben, sich unter Tel.: 0421/16299-7777 oder per E-Mail über bpoli.bremen@polizei.bund.de bei der Bundespolizeiinspektion Bremen zu melden.

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