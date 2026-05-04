Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: KORREKTUR zur Meldung "Berliner Straße Böblingen: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt - Zeugenaufruf" vom 03.05.2026

Ludwigsburg (ots)

Mit Meldung vom 03.05.2026, 06:45 Uhr hatten wir über einen Unfall in der Berliner Straße in Böblingen berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6267142). Leider haben sich in die Meldung ein paar Fehler eingeschlichen, die wir hiermit berichtigen möchten.

So wurde versehentlich die Fahrtrichtung der beteiligten Fahrzeuge vertauscht. Tatsächlich war der 27-jährige Motorradfahrer auf der Berliner Straße unterwegs, allerdings aus Richtung Tübinger Straße kommend in Fahrtrichtung Herrenberger Straße.

In entgegengesetzter Richtung fuhr nicht ein 37-jähriger Audi-Lenker, sondern eine 36-jährige Audi-Lenkerin.

Wir bitten das Versehen und die Umstände zu entschuldigen und danken dem Unfallzeugen, der sich auf den Zeugenaufruf hin gemeldet und auch auf die fehlerhafte Pressemitteilung aufmerksam gemacht hat.

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