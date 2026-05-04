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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: VW-Lenker weicht Motorrad aus und landet im Graben

Ludwigsburg (ots)

In einem Straßengraben endete am Sonntag (03.05.2026) die Fahrt eines 18-Jährigen, als er gegen 11:40 Uhr auf der Kreisstraße 1644 bei Vaihingen an der Enz unterwegs war.

Der 18-Jährige fuhr von Gündelbach in Richtung Häfnerhaslach, als ihm kurz nach einem Wanderparkplatz in einer sehr engen Kurve ein noch unbekannter Motorradlenker entgegenkam. Der Motorradfahrer geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, sodass der VW-Lenker nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kam der 18-Jährige von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und kam in einem Graben zum Stehen. Der noch unbekannte Fahrer des schwarzen Motorrades setzte unterdessen seine Fahrt in Richtung Gündelbach fort.

Während der junge Mann unverletzt blieb, entstand an dem VW ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz die Tel. 07042 941-0 sowie die E-Mail-Adresse vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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