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Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht

Meisenheim (ots)

Samstagnacht um 02:18 Uhr wurde in der Raumbacher Straße in Meisenheim ein Fahrzeug gemeldet, welches hinter der Lichtzeichenanlage stand und sich nicht bewegte.

Der weiße BMW wurde in Augenschein genommen und wies erhebliche Unfallschäden an der Frontstoßstange sowie der Beifahrerseite auf. Zudem war der Vorderreifen der Beifahrerseite zerstört. Die Beamten konnten auf dem Fahrersitz einen schlafenden Mann feststellen. Im Fahrzeuginneren konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest, bei dem durch die Polizisten geweckten 36-Jährigen, ergab 1,68 Promille. Die Polizisten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Der Beschuldigte wird sich nun strafrechtlich wegen der Verkehrsunfallflucht und wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.

An dem Wagen des Unfallverursachers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Eine Unfallörtlichkeit konnte bislang nicht ermittelt werden.

Nach Angaben des Beschuldigten sei er von Winterbach über die L108 nach Winterburg, weiter nach Waldböckelheim gefahren. Von Waldböckelheim muss der Beschuldigte die Fahrt über die L234 nach Staudernheim, weiter auf die L377 in Richtung Abtweiler fortgesetzt haben. Ein Zeuge sah den bereits verunfallten Pkw gegen 01:50 Uhr auf der L376 bei Abtweiler in Richtung Raumbach fahren.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zur Unfallörtlichkeit werden gebeten sich unter der 0631 / 369-14599 bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden. |mei

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

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