Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Diebstahl von Bargeld aus einem Hofladen

Abtweiler (ots)

Münzgeld aus einem Hofladen des Sankt Antoniushof entwendet.

Samstagnacht um 01:45 Uhr fuhren die Täter mit einem Fahrzeug an den Hofladen. Der Beifahrer ging hinein, öffnete mit einem Hebelwerkzeug die Münzkasse und entwendete das Bargeld. Dann stieg er wieder ins Fahrzeug und beide fuhren davon.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369-14599 bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden. |mei

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