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Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Parteipolitische Kundgebung und Aufzug in der Innenstadt

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Auf dem Marktplatz in Meisenheim fand am Samstagnachmittag eine parteipolitische Veranstaltung statt. Zeitgleich organisierte ein ortsansässiger Verein auf dem Schlossplatz eine Gegenveranstaltung.

An beiden Veranstaltungen nahmen nach Einschätzung der Polizei jeweils ungefähr 100 Personen teil. Die Teilnehmer auf dem Schlossplatz unternahmen zu Beginn der parteipolitischen Veranstaltung einen Aufzug durch die Meisenheimer Altstadt.

Die Polizei Lauterecken und die Versammlungsbehörde der Kreisverwaltung Bad Kreuznach sowie das Ordnungsamt der Verbandgemeinde Nahe-Glan waren mit Einsatzkräften vor Ort. Insgesamt verlief der Einsatz friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

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