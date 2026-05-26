Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Grauer Mercedes beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

In der Zeit von 3.20 Uhr bis 4.20 Uhr am Montagmorgen, 25. Mai, wurde ein grauer Mercedes auf dem Graudenzer Weg von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Die Fahrzeughalterin stellte die Kratzspuren an der vorderen Frontschürze fest und meldete dies der Polizei.

Der Sachschaden beträgt über 2.500 Euro.

Hinweise zu dem Unfall und dem Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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