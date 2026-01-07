PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Versuchter Einbruch in Garage - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

In der Zeit von Montag, den 05.01.2026, gegen 18:00 Uhr, bis Dienstag, den 06.01.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Eichenallee in Haren zu einem versuchten Einbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft durch ein Garagentor in das Innere einer Garage. Dort wurden diverse Kleidungsstücke durchsucht. Anschließend versuchte die Täterschaft vergeblich, durch eine Tür in das angrenzende Wohnhaus zu gelangen.

Nach derzeitigem Stand wurde kein Diebesgut entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im genannten Zeitraum geben können, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 / 72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 07:37

    POL-EL: Werlte - Unbekannte bewerfen Pferde mit Knallkörpern - Tier verletzt

    Werlte (ots) - Am Dienstag, den 30.12.2025, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Vorfall an einer Pferdekoppel an der Wehmer Straße in Werlte. Nach bisherigen Erkenntnissen bewarfen bislang unbekannte Jugendliche mehrere Pferde auf der Koppel mit Knallkörpern. Infolge dessen geriet eines der Tiere in Panik und verletzte sich nicht unerheblich. Die Polizei hat die ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 07:35

    POL-EL: Herzlake - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec-Fahrer

    Herzlake (ots) - Am Dienstagnachmittag, den 06.01.2026, kam es gegen 15.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich des Neuen Marktes in Herzlake. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 20-jährige Fahrerin eines VW Up die Straße "Im Mersch" und beabsichtigte, nach rechts auf die dortige Hauptstraße "Zuckerstraße" abzubiegen. Dabei übersah sie einen ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 07:34

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

    Nordhorn (ots) - In der Zeit von Montag, den 05.01.2026, gegen 19:30 Uhr, bis Dienstag, den 06.01.2026, gegen 06:15 Uhr, kam es in der Asternstraße in Nordhorn, auf Höhe der Kreuzung zur Erikastraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein blauer Mazda 3 war zur genannten Zeit ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Als der Fahrzeughalter am Morgen zu seinem Pkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren