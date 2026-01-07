Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Versuchter Einbruch in Garage - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

In der Zeit von Montag, den 05.01.2026, gegen 18:00 Uhr, bis Dienstag, den 06.01.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Eichenallee in Haren zu einem versuchten Einbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft durch ein Garagentor in das Innere einer Garage. Dort wurden diverse Kleidungsstücke durchsucht. Anschließend versuchte die Täterschaft vergeblich, durch eine Tür in das angrenzende Wohnhaus zu gelangen.

Nach derzeitigem Stand wurde kein Diebesgut entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im genannten Zeitraum geben können, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 / 72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell