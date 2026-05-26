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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Unfall zwischen Fußgänger und Radfahrer

Hamm-Mitte (ots)

Ein 33-jähriger Fußgänger und eine 82-jährige Radfahrerin haben sich am Freitag, 22. Mai, bei einem Verkehrsunfall auf dem Westenwall leicht verletzt.

Die 82-jährige Hammerin befuhr mit ihrem Fahrrad den nördlichen Radweg in westliche Richtung. Zeitgleich stieg der 33-Jährige aus einem an einer Bushaltestelle haltenden Bus aus und betrat den Radweg, wobei es zur Kollision mit der Radfahrerin kam.

Der Fußgänger verletzte sich dabei leicht, benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung. Die 82-jährige Radfahrerin verletzte sich ebenfalls leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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