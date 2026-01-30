Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kurierfahrt endet mit Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 30.01.2026 um 03:30 Uhr wurde ein 38-Jähriger mit einem Sprinter in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann fuhr zu diesem Zeitpunkt für eine Bäckerei Waren aus. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der aus dem nicht-europäischen Ausland stammenden Fahrer schon länger als sechs Monate in der Bundesrepublik Deutschland ordnungsbehördlich gemeldet war und daher nicht mehr von seiner nicht-europäischen Fahrerlaubnis Gebrauch machen durfte. Somit musste der 38-Jährige seine Fahrt beenden und den Fahrzeugschlüssel dem Halter übergeben. Nun kommt auf den Fahrer eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie auf den Halter wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell