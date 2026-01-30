PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kurierfahrt endet mit Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 30.01.2026 um 03:30 Uhr wurde ein 38-Jähriger mit einem Sprinter in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann fuhr zu diesem Zeitpunkt für eine Bäckerei Waren aus. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der aus dem nicht-europäischen Ausland stammenden Fahrer schon länger als sechs Monate in der Bundesrepublik Deutschland ordnungsbehördlich gemeldet war und daher nicht mehr von seiner nicht-europäischen Fahrerlaubnis Gebrauch machen durfte. Somit musste der 38-Jährige seine Fahrt beenden und den Fahrzeugschlüssel dem Halter übergeben. Nun kommt auf den Fahrer eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie auf den Halter wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 01:10

    POL-PDNW: Heimfahrt endet mit Blutprobe

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 29.01.2026 um 23:30 Uhr konnte ein 52-Jähriger aus Frankenstein/ Pfalz in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. mit einem Ford einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergaben sich bei dem Fahrer Auffälligkeiten, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 12:30

    POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) - Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am Mittwoch, den 28.01.2026, kam es im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Westringstraße in Weisenheim am Sand. Die Bewohnerin stellte gegen 18:00 Uhr beim Nachhausekommen fest, dass sie ihre Haustür nicht öffnen konnte. Ein Nachbar verschaffte sich daraufhin über ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren