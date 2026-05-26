Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rennradfahrer und Fußgänger kollidieren - zwei Leichtverletzte

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Rennradfahrer und einem Fußgänger am Freitag, 22. Mai, auf der Münsterstraße verletzten sich beide Personen leicht.

Der 59-jährige Rennradfahrer befuhr gegen 18.30 Uhr die Münsterstraße in südlicher Richtung. Zum selben Zeitpunkt beabsichtigte der 59-jährige Fußgänger, die Fahrbahn von Osten nach Westen in Höhe der Bushaltestelle "Schotte" zu überqueren. Dabei kollidierten der Fußgänger und der Rennradfahrer miteinander.

Aufgrund des Zusammenpralls verletzten sich beide Personen leicht. Der Mann aus Drensteinfurt benötigte vor Ort keine ärztliche Behandlung. Der Fußgänger aus Hamm wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (rv)

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