Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Überholvorgang leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Am Freitag, 22. Mai, um 15.10 Uhr, kam es zur Kollision zwischen einem 63-jährigen Radfahrer und dem Pkw eines 76-Jährigen.

Beide Verkehrsteilnehmer befuhren die Alte Landwehrstraße in östlicher Fahrtrichtung, als der Fahrzeugführer des Daimler beabsichtigte den Radfahrer zu überholen.

Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw musste der Fahrzeugführer des Pkw den Überholvorgang abbrechen. Als er sein Fahrzeug zurück in die Fahrspur lenkte, kollidierte sein Pkw seitlich mit dem parallel fahrenden Radfahrer.

Ein Rettungswagen bracht den Radfahrer zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.(cr)

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