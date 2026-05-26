POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Abbiegeunfall
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Am Sonntag, 24. Mai, um 19 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Am Lausbach/ Hammer Straße zur Kollision zwischen zwei Pkw.
Ein 18-jähriger Fahrzeugführer eines Daimler befuhr die Straße Am Lausbach in nördlicher Richtung und beabsichtigte links in die Hammer Straße abzubiegen.
Eine 50-jährige Fahrzeugführerin eines Hyundai fuhr zeitgleich über die Janssenstraße in die Kreuzung ein, um auf der Straße Am Lausbach weiterzufahren.
Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.
Die 50-jährige Hyundai-Fahrerin sowie die 58-jährige Beifahrerin im Daimler verletzten sich leicht.
Die Beifahrerin wurde am Unfallort medizinisch versorgt. Ein Rettungswagen führte die 50-Jährige einem örtlichen Krankenhaus zur ambulanten Behandlung zu.(cr)
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