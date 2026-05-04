PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Vermisstenfahndung

Hohenlohekreis (ots)

Hohenlohekreis: Vermisstenfahndung

Neuenstein: 83-Jähriger vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Die Polizei sucht nach einem 83 Jahre alten Mann aus dem Bereich Neuenstein. Der Mann verließ gestern Vormittag seine Wohnung, vermutlich um im nahegelegenen Waldgebiet im Bereich Pfaffenberg wandern zu gehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des 83-Jährigen. Der Vermisste hat eine schlanke Figur, ist zirka 170 Zentimeter groß und hat weiß/graue Haare. Er ist bekleidet mit einer blauen Jeanshose, einer hellblauen Jacke und einem grauen Sweatshirt und trägt dunkle Wanderschuhe. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden geben, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Rufnummer 07941/9300 in Verbindung zu setzen. Die Vermisstenfahndung ist unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/neuenstein-lkr-hohenlohe-vermisstenfahndung/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 15:26

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Bürgermeister angegriffen und Brennholz gestohlen

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Heilbronn geben bekannt: Werbach: Bürgermeister angegriffen - Zeugen gesucht Polizeibeamte haben am vergangenen Freitag einen 25 Jahre alten Mann in Werbach im Ortsteil Gamburg vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, den Bürgermeister der Gemeinde Werbach angegriffen zu haben. Der 52-jährige ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 13:23

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfallfluchten

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Wertheim: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht Eine unbekannte Autofahrerin soll am vergangenen Donnerstag in Wertheim-Dietenhan einen Unfall verursacht haben und anschließend geflüchtet sein. Die unbekannte Fahrerin soll gegen 18.30 Uhr im Spielplatzweg, im Bereich der Brücke, gewendet haben und dabei gegen das Brückengeländer gestoßen sein. Anschließend fuhr sie in Richtung Kembach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren