Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Vermisstenfahndung

Hohenlohekreis (ots)

Hohenlohekreis: Vermisstenfahndung

Neuenstein: 83-Jähriger vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Die Polizei sucht nach einem 83 Jahre alten Mann aus dem Bereich Neuenstein. Der Mann verließ gestern Vormittag seine Wohnung, vermutlich um im nahegelegenen Waldgebiet im Bereich Pfaffenberg wandern zu gehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des 83-Jährigen. Der Vermisste hat eine schlanke Figur, ist zirka 170 Zentimeter groß und hat weiß/graue Haare. Er ist bekleidet mit einer blauen Jeanshose, einer hellblauen Jacke und einem grauen Sweatshirt und trägt dunkle Wanderschuhe. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden geben, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Rufnummer 07941/9300 in Verbindung zu setzen. Die Vermisstenfahndung ist unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/neuenstein-lkr-hohenlohe-vermisstenfahndung/

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