Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfallfluchten

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Autofahrerin soll am vergangenen Donnerstag in Wertheim-Dietenhan einen Unfall verursacht haben und anschließend geflüchtet sein. Die unbekannte Fahrerin soll gegen 18.30 Uhr im Spielplatzweg, im Bereich der Brücke, gewendet haben und dabei gegen das Brückengeländer gestoßen sein. Anschließend fuhr sie in Richtung Kembach davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 09342/91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am vergangenen Mittwoch oder Donnerstag in Tauberbischofsheim im Ortsteil Dittigheim einen geparkten VW Scirocco beschädigt und ist anschließend davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Besitzer des Scirocco parkte am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr sein Auto in der Untere Torstraße auf Höhe der Hausnummer 44. Als er am Donnerstagnachmittag gegen 16.00 Uhr zu seinem Auto kam, bemerkte er die Beschädigungen an seinem linken Außenspiegel. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 09341/810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

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