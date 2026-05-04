Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Raub, Brände, Verkehrsunfallflucht

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Räuber flüchten mit E-Scootern - Zeugen gesucht

Ein 35-Jähriger wurde in der Nacht auf Samstag von fünf Personen in Neckarsulm beraubt. Die Täter sollen den Mann gegen 23.45 Uhr von der Bushaltestelle Ballei bis in den Stadtparkt verfolgt und anschließend geschlagen haben. Als der 35-Jährige auf dem Boden lag soll er von den Unbekannten auch gegen den Kopf getreten worden sein. Sie entwendeten wohl das Handy und den Geldbeutel des Verletzten. Nachdem Zeugen durch Hupen und Schreien auf sich aufmerksam machten, flüchteten die Täter in Richtung Sulmstraße. Die Personen werden als männlich und im Alter von 18 bis 22 Jahre beschrieben. Zwei davon flohen mit E-Scootern, wobei einer der Täter als blond und der andere mit einer Kapuze über dem Gesicht beschrieben wurde. Die anderen drei Personen flüchteten zu Fuß. Einer dieser Täter hatte rote Haare. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Heilbronn-Biberach: Vier Verletzte nach Brand

Am Freitagnachmittag entstand in Heilbronn-Biberach ein Feuer, das zu Verletzten und hohem Sachschaden führte. Bei Bedienung eines Gasgrills soll es in der Verdistraße gegen 13:45 Uhr zu einer unkontrollierten Flammenbildung gekommen zu sein, was im Weiteren zu einer Explosion führte. Das Feuer breitete sich daraufhin über die Fassade in den Dachstuhl aus. Zwei 29 und 58 Jahre alte Nachbarn versuchten den Brand mit Feuerlöschern zu löschen. Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Die beiden 77 und 79 Jahre alten Bewohner des Hauses sowie die beiden helfenden Nachbarn wurden zur Vorsorge wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Am Gebäude entstand Sachschaden von rund 200.000 Euro und es ist nicht mehr bewohnbar. Die Fassade eines angrenzenden Hauses wurde ebenfalls beschädigt.

Weinsberg: Frau mit rotem Pkw geflüchtet - Zeugen gesucht

Einen geparkten Pkw beschädigte eine unbekannte Fahrzeuglenkerin am Samstagnachmittag in Weinsberg. Eine 73-Jährige parkte ihren Dacia gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkehändlers in der Heilbronner Straße. Eine blonde, schlanke Frau mittleren Alters blieb mit ihrem roten Pkw am Sandero hängen und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Eppingen: Pkw in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts brannte ein Nissan am Freitagabend in Eppingen. Der 48-jährige Lenker des Autos fuhr gegen 22:15 Uhr auf der Bundesstraße 293 von Bretten kommend. Kurz vor der Einmündung Eppingen-West, bemerkte er einen seltsamen Geruch und fuhr auf einen Feldweg in Richtung Eppingen. Nach einigen hundert Metern hielt er an und verließ den Nissan, woraufhin dieser vollständig ausbrannte. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Der Pkw musste abgeschleppt werden und die B 293 sowie der Feldweg wurden aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt.

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