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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Firmengebäude in Brand

Heilbronn (ots)

Neunkirchen: Brand eines Firmengebäudes

Am frühen Freitagmorgen geriet in Neunkirchen in der Straße Am Hessenberg gegen 02:25 Uhr ein Firmengebäude in Brand. Beim Brandausbruch waren keine Personen im Gebäude. Somit wurde niemand verletzt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr, die mit 35 Einsatzkräften vor Ort waren, schnell unter Kontrolle gebracht. Als mögliche Brandursache kommt ein vor dem Firmengebäude abgestelltes Fahrzeug in Betracht. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist dies bislang nur eine Vermutung und kann noch nicht verifiziert werden. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf ca. 400.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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