Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Rabiater Ladendieb

Landkreis Heilbronn (ots)

Leingarten: Staatsanwaltschaft und Polizei Heilbronn geben bekannt: Mutmaßlichen rabiaten Ladendieb festgenommen

Polizeibeamte haben gestern einen 44 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Lebensmittelgeschäft in der Dieselstraße in Leingarten Waren im Wert von rund 40 Euro gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Der Mann soll gegen 07.30 Uhr den Verkaufsraum betreten und mehrere Lebensmittel und alkoholische Getränke aus dem Warenregal entnommen und in eine Tasche gesteckt haben. Anschließend soll er ohne Bezahlung versucht haben, das Geschäft zu verlassen. Als mehrere Mitarbeiterinnen den Mann ansprachen, soll er sie bedroht und sich gegen das Festhalten gewehrt haben. Erst als weitere Mitarbeiter zu Hilfe kamen, gelang es, den Tatverdächtigen festzuhalten und an die alarmierten Beamten zu übergeben.

Der 44-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn von einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn angehört, der Haftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren räuberischen Diebstahls erließ und in Vollzug setzte.

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