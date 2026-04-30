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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Mutmaßlich betrunken auf anderes Auto gefahren

Ein 48 Jahre alter Fahrer eines Ford soll gestern in der Herrenwiesenstraße in Öhringen unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht haben und versucht haben zu flüchten. Der 48-jährige Ford-Fahrer soll gegen 19.25 Uhr in der Herrenwiesenstraße an der Kreuzung zur Pfedelbacher Straße auf einen Audi einer 21-jährigen Fahrerin gefahren sein, welcher verkehrsbedingt an der Ampel wartete. Noch vor Ankunft der Polizeibeamten flüchtete der 48-Jährige zu Fuß von der Unfallstelle. Alarmierte Beamte nahmen ihn kurz darauf vorläufig fest und stellten Alkoholgeruch fest. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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