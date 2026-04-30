Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall und Kontrolle

Main-Tauber-Kreis (ots)

Tauberbischofsheim: Mit Motorrad kollidiert

Ein Leichtverletzter und drei beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend in Tauberbischofsheim. Ein 61-Jähriger befuhr gegen 19:30 Uhr mit seinem Motorrad die Bundesstraße 27 von der B 290 kommend in Richtung Hardheim. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 81-Jährige mit ihrem Mercedes in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung zur Landesstraße 504 wollte sie nach links in Richtung Tauberbischofsheim abbiegen und missachtete dabei wohl den Vorrang des entgegenkommenden Zweiradfahrers. Trotz Vollbremsung konnte dieser eine Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stürzte von seiner Yamaha. Diese rollte einige Meter weiter und stieß mit einem haltenden Hyundai zusammen. Der 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro.

A81 / Ahorn: Eine Kontrolle - viele Verstöße

Mit einigen Anzeigen muss ein 41-Jähriger rechnen, nachdem er am Mittwoch mit seinem Klein-Lkw mit Anhänger kontrolliert wurde. Der Mann war gegen 11 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Boxberg unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten, dass kein Fahrtenschreiber im Fahrzeug eingebaut war, obwohl der Mann als Baumschneider gewerblich unterwegs war. Für den Anhänger besteht vermutlich keine Haftpflichtversicherung und es ist eine Betriebsuntersagung vorhanden. Daher wurde das Kennzeichen sichergestellt. Darüber hinaus ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Während der Anzeigenaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 41-Jährigen feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,7 Promille, weshalb der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde.

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