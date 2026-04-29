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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Bei Unfall verletzt und Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Elztal: Drei Personen bei Unfall verletzt

Auf der Bundesstraße 27 bei Elztal wurden bei einem Unfall am Dienstagabend drei Personen verletzt. Ein 40-Jähriger fuhr gegen 20 Uhr mit seinem VW T5 auf der B27 von Heidersbach in Richtung Dallau. Zeitgleich bog eine 59 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf von der Brückenstraße, von Limbach kommend, auf die B27 ein und übersah dabei wohl den vorfahrtsberechtigten Kleinbus. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Autofahrer sowie die 70-jährige Beifahrerin im Golf erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt rund 13.000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Dallau musste während der Unfallaufnahme und anschließenden Abschlepparbeiten gesperrt werden.

Buchen: Ford beschädigt und abgehauen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstagnachmittag in Buchen einen geparkten Ford und fuhr anschließend einfach davon. Der Wagen stand zwischen 15:50 Uhr und 16:05 Uhr im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Daimlerstraße. Diese Viertelstunde reichte aus, dass der Unbekannte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, mit seinem Wagen an dem weißen Ford hängen blieb und dann unerkannt flüchtete. Die unbekannte Person hinterließ nichts als ein paar schwarze Lackantragungen und Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro an dem geparkten Fahrzeug. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Bildstock beschädigt

Am Kreuzweg in Buchen beschädigte ein Unbekannter am Wochenende einen Bildstock. Der Täter brach das obere Kreuz ab und beschädigte außerdem eine nahegelegene Sitzbank, indem die Rückenlehne herausgebrochen wurde. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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