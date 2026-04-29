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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Aktionstag: "Sicher-Mobil-Leben" - "Zweiräder im Blick"

POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Aktionstag: "Sicher-Mobil-Leben" - "Zweiräder im Blick"
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Heilbronn (ots)

Polizeibeamte haben im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn anlässlich des bundesweiten Aktionstags "Sicher-Mobil-Leben - Zweiräder im Blick" Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Beamten kontrollierten insgesamt rund 700 Fahrzeuge, darunter 220 Fahrräder, 240 Elektrokleinstfahrzeuge, rund 80 Motorräder und zirka 140 Autos und Lastkraftwagen. Insgesamt stellten die Beamten 165 Verstöße fest. Vier Fahrradfahrer benutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon, sieben fuhren auf einem Gehweg oder in der Fußgängerzone. Bei neun Elektrokleinstfahrzeugen stellte die Beamten Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz fest, sechs Fahrer waren aufgrund von Drogen oder Alkohol nicht mehr fahrtauglich und mussten eine Blutprobe abgeben. Bei 13 Motorrädern stellten die Beamten fest, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Zwei Autofahrer waren ohne eine erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs, die Autos wurden sichergestellt. Parallel hierzu fanden insgesamt fünf Präventionsveranstaltungen statt, wie zum Beispiel am gestrigen Nachmittag in Heilbronn am Götzenturm (siehe Foto).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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