Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: BAB61; Verkehrsunfall durch Aquaplaning

Niederzissen (ots)

Am 22.02.26, gegen 20:28 Uhr, ereignete sich auf der A61 zwischen AS Niederzissen und AS Wehr, Fahrtrichtung Süden ein Verkehrsunfall. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der 26-jährige Fahrzeugführer aus dem Raum Pellenz mit seinem Pkw auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war und nach Aquaplaningbildung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in der Folge ins Schleudern geriet und mit dem auf dem mittleren Fahrstreifen befindlichen Pkw kollidierte, sodass dieser ebenfalls ins Schleudern geriet und in der Mittelschutzplanke zum Stehen kam. Ein weiterer Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Pkw mit den Trümmerteilen auf der Fahrbahn, sodass leichter Sachschaden entstand.

An den beiden anderen Fahrzeugen entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Ein Fahrzeugführer wurde leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme waren Feuerwehr, Rettungsdienst sowie die Autobahnmeisterei Mendig involviert. Ferner mussten zwei Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden.

