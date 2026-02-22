PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Erstmeldung - Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Neustadt/Wied (ots)

Am Sonntag, den 22.02.2026, gegen 16:20 Uhr ereignete sich auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, auf Höhe des Kilometers 48,300, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zwischen fünf Fahrzeugen zu einer Kollision. Eine Fahrzeuginsassin wurden dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Momentan befinden sich Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizeiautobahnstation Montabaur im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt musste für die Landung und den Abflug des Hubschraubers gesperrt werden. Momentan ist der linke Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben. Zwecks Unfallaufnahme mussten die restlichen Fahrstreifen gesperrt werden. Bei weiteren Erkenntnissen wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 02602/93270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

