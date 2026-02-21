PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VDKO: Nachtragsmeldung
Abschlussmeldung: Meldung eines schweren Verkehrsunfalles auf der A61 Fahrtrichtung Norden; PKW fährt auf einen vorausfahrenden LKW auf

Autobahnpolizei Mendig (ots)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam der unfallverursachende PKW beim Überholvorgang aus ungeklärter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Dadurch verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte gegen den Sattelauflieger eines LKW, welcher auf der rechten Fahrspur fuhr. Durch den Aufprall verkeilte sich der PKW unter dem Sattelauflieger. Der PKW war mit zwei männlichen Personen besetzt, welche sich entgegen der Erstmeldung eigenständig aus dem stark unfallbeschädigten PKW befreien konnten. Beide wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Durch die vor Ort befindliche Feuerwehr wurden bereits Maßnahmen zur Bergung des verkeilten PKW eingeleitet. Im Anschluss wurde dieser vom Abschleppservice abgeschleppt. Aufgrund des Verkehrsunfalls war der rechte Fahrstreifen zirka eine Stunde gesperrt. Zwischenzeitlich musste die Richtungsfahrbahn zwecks Bergungsmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Mendig

Telefon: 02652-9795-0

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

