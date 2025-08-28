PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Eingeschlafener Fahrgast tritt nach Polizisten +++ E-Scooter gestohlen +++ Rüttelplatte und Werkzeuge entwendet

Hofheim (ots)

1. Eingeschlafener Fahrgast tritt nach Polizisten, Hofheim, Hattersheimer Straße, Donnerstag, 28.08.2025, 04:40 Uhr

(ro)In Hofheim hat ein eingeschlafener Fahrgast am frühen Donnerstagmorgen in einem Linienbus nach Polizisten getreten. Ein Busfahrer hatte gegen 04:40 Uhr die Polizei informiert, da ein männlicher Fahrgast eingeschlafen sei und nicht wach werde. Die herbeigerufene Streife weckte den 19-Jährigen und forderte ihn auf den Bus zu verlassen. Daraufhin wurde der Heranwachsende aggressiv und trat mehrfach nach den Beamten, beleidigte und bedrohte sie mit Worten. Mit der Unterstützung einer weiteren Streife wurde der Mann festgenommen und musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige entlassen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

2. E-Scooter gestohlen,

Hofheim, Pfarrgasse, Mittwoch, 27.08.2025, 14:45 Uhr bis 16:00 Uhr

(ro)In Hofheim haben Diebe am Mittwochnachmittag einen E-Scooter gestohlen. Der Besitzer hatte seinen E-Scooter der Marke "Yamaha" mit einem Schloss gesichert gegen 14:45 Uhr vor der Volkshochschule in der Pfarrgasse abgestellt. Als er um 16:00 Uhr zurückkehrte, fehlte von dem Elektrokleinstfahrzeug, an dem zuletzt das Kennzeichen "378HXB" angebracht war, jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Rüttelplatte und Werkzeuge entwendet, Hofheim, Albertsweg, Festgestellt: Mittwoch, 27.08.2025, 09:10 Uhr

(ro)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Hofheim Werkzeug und eine Rüttelplatte entwendet. Die Täter näherten sich zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt der Baustelle im Albertsweg. Hier entwendeten sie mehrere Werkzeuge und eine Rüttelplatte, bevor sie die Flucht ergriffen. Der Abtransport der Beute dürfte mit einem Fahrzeug erfolgt sein. Der Diebstahl wurde am Mittwochmorgen bemerkt und zur Anzeige gebracht. Die Polizeistation Hofheim erbittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell