POL-VDKO: BAB 48, Neustadt (Wied) - Nachtrag zu Erstmeldung vom 22.02.2026, 16:20 Uhr - Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Neustadt (Wied) - BAB3 (ots)

Am Sonntag, den 22.02.2026, gegen 16:20 Uhr ereignete sich auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, auf Höhe des Kilometers 48,3, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Pkw, einem Pkw mit Wohnanhänger und zwei Transportern. Auslöser war, dass eine 54 Jahre alte Frau aus dem Westerwaldkreis auf den ihr vorausfahrenden Pkw einer 21 Jahre alten Frau aus dem Alb-Donau-Kreis auffuhr. Die unmittelbar nachfolgen Fahrzeuge kollidierten dann ebenfalls mit den bereits verunfallten Pkw. Die 54 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt. Die 21 Jahre alte Frau wurde schwerverletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn war für ca. 15 Minuten voll gesperrt. Für die weitere Unfallaufnahme und Bergung der verunfallten Fahrzeuge sowie die Fahrbahnreinigung blieb die Fahrbahn für weitere zwei Stunden teilgesperrt, sodass es zu Staubildung kam. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 50.000EUR. Neben dem DRK, und der Polizei waren 20 Kräfte der Feuerwehr aus Neustadt (Wied) im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 02602-93270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

