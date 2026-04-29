Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugen nach Flucht gesucht, Anhänger gestohlen, unter Alkohol gefahren

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim-Bettingen: Vor Kontrolle geflüchtet - Zeugen gesucht

Der Fahrer eines Leichtkraftrades entzog sich am Montagabend einer Kontrolle in Wertheim-Bettingen. Mehrere Streifen führten gegen 17 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle im Bereich Blättleinsäcker durch. Als gerade ein Pkw angehalten wurde, fuhr ein Unbekannter mit seinem Leichtkraftrad zügig an diesem vorbei und missachtete die Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten sein Fahrzeug zu stoppen. Er fuhr mit starker Beschleunigung über einen gesperrten Verbindungsweg in Richtung Dertinger Weg. Im Rahmen der anschließenden Fahndung und Befragung von Verkehrsteilnehmern konnte der Fluchtweg nachvollzogen werden. Er fuhr über Weinberge in Dertingen nach Homburg am Main (Bayern). Es handelte sich bei dem Kraftrad um eine Crossmaschine in den Farben weiß, schwarz und rot mit schwarzen Versicherungskennzeichen. Der Fahrer trug einen schwarzen Helm mit dunklem Visier. Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Anhänger gestohlen

Unbekannte entwendeten Anfang der Woche einen Anhänger in Tauberbischofsheim. Der Anhänger mit weißem Kastenaufbau wurde zwischen 11 Uhr am Montag und 14 Uhr am Dienstag von einem Firmengelände in der Falk-Müller-Straße gestohlen. Auffällig ist eine nachträglich eingebaute Seitentür rechts, ein Fenster an der Frontseite und eine Klappe an der linken Hecktür sowie zwei Lüftungsöffnungen. An der rechten Heckklappe ist ein großes Aluminiumblech angebracht und auf den Hecktüren befindet sich Werbung für ein OpenAir-Kino. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des Anhängers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Niederstetten: Absolut fahruntauglich

Mit mehr als zwei Promille war ein 72-Jähriger am Dienstagabend mit seinem VW Golf unterwegs. Der Mann versuchte wohl gegen 20:15 Uhr im Meisenweg in Niederstten anzufahren, wobei er sein Fahrzeug immer wieder abwürgte. Außerdem soll er kurzzeitig am Steuer eingeschlafen sein und Probleme beim Einparken gehabt haben. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die Alkoholgeruch bei dem 72-Jährigen wahrnahm. Ein Alkoholtest ergab mehr als 2,1 Promille, weshalb der Fahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

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