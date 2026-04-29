Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfälle und Einbruch

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Fahrer kollidiert mit geparktem Fahrzeug

Am Dienstagnachmittag kam es in Bad Rappenau zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 75-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr gegen 14:15 Uhr die Babstadter Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von seiner Fahrspur abkam und mit einem geparkten Skoda Rapid kollidierte. Durch den Unfall wurden der Fahrer und seine 76-jährige Beifahrerin leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 50.000 Euro.

Neckarwestheim: Einbruch in SB-Laden - Zeugen gesucht

In der Nacht zum Dienstag brach ein Unbekannter gegen 2 Uhr in den Selbstbedienungsladen in der Oberen Frankenstraße in Neckarwestheim ein. Der Täter zerstörte mit einem Pflasterstein aus einer nahegelegenen Baustelle die Frontscheibe eines Automaten und entnahm Ware im Wert von etwa 80 Euro. Der Schaden am Automaten beläuft sich auf etwa 2.000 Euro Zeugen, die Informationen zum Täter oder zum Vorfall haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

A6 / Bad Rappenau: Unfall mit Fahrschulauto - Verursacher flüchtet aus Krankenhaus

Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Montagnachmittag auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau. Ein Fahrschulauto war gegen 16 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt auf dem rechten von drei Fahrstreifen unterwegs. Der Fahrschüler und sein Lehrer konnten im Rückspiegel einen schnell anfahrenden VW Polo beobachten. Kurz darauf kam es aus unbekannter Ursache zum Unfall. Das Fahrschulauto drehte sich um die eigene Achse und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen, wie auch der Polo. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 46-jährige Fahrer des Polos wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, aus dem er wenig später floh, da er vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Hauptuntersuchung an seinem Pkw ist zudem seit über einem Jahr fällig. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden.

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