Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Frau und Kind aus Neckar gerettet

Heilbronn (ots)

Lauffen am Neckar: Frau und Kind aus Neckar gerettet

Am Dienstagnachmittag kam es in Lauffen am Neckar zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen lief ein zweijähriges Kleinkind gegen 15:30 Uhr von einem Spielplatz in der Kneippstraße in Richtung Neckar und fiel dort ins Wasser. Die 23-jährige Mutter folgte ihrem Kind in den Fluss. Ein Mann, der ebenfalls auf dem Spielplatz anwesend war und auf das Geschehen aufmerksam wurde, konnte das Kind schließlich aus dem Wasser ziehen. Die Mutter wurde durch die Feuerwehr mit einem Boot aus dem Neckar gerettet. Beide wurden jeweils mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zum genauen Gesundheitszustand liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

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