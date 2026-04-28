Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallfluchten, Verletzter bei Fußballspiel, Metalldiebstahl

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Mittwoch und Freitag einen in Buchen geparkten Opel Corsa. Der Besitzer stellt sein Fahrzeug jeweils am Mittwoch und am Donnerstag zwischen 7:30 Uhr und 16 Uhr sowie am Freitag zwischen 7:45 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz der Gewerbeschule in der Karl-Tschamber-Straße ab. Am Freitagnachmittag entdeckte er dann einen Schaden am rechten hinteren Kotflügel, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs entstand. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Neunkirchen: Zeugen nach Fußballspiel gesucht

Der Polizeiposten Aglasterhausen sucht nach einem Fußballspiel am Sonntag in Neunkirchen Zeugen. Ab 13 Uhr traf der SV Neunkirchen auf die SG Waldmühlbach/Katzental. Kurz nach dem Anpfiff fiel ein 30-jähriger Spieler beim Versuch zu Schießen zu Boden. Ein 35-jähriger Gegenspieler blockte den Ball und fiel ebenfalls zu Boden. Vermutlich beim Aufstehen verletzte der 35-Jährigen den Jüngeren im Gesicht. Er musste im Anschluss mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Da bisher unklar ist wie genau es zu den Verletzungen kam, werden Zeugen der Situation gesucht. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9711080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

Höpfingen: Schaufenster beschädigt

5.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Wochenende in Höpfingen. Die Person fuhr zwischen Samstag gegen 21:15 Uhr und Montag gegen 5:45 Uhr gegen das Schaufenster eines Supermarkts in der Heidelberger Straße. Anschließend flüchtete die Person. Zeugen, die Hinweise zum Unfall und dem Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

Walldürn: Erneuter Metalldiebstahl

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Montag erneut Messing von einem Grundstück in Neckarelz. Bereits am 13. April kam es zu dort zu einem Diebstahl, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6081223. Im aktuellen Fall begaben sich die Täter zwischen 23:20 Uhr und 0 Uhr auf das Gelände in der Würzburger Straße und schnitten einen Zaun auf. Sie entwendeten dort Messing im Wert von mehreren tausend Euro und transportierten das Diebesgut in Säcken und Wannen ab. Anschließend flüchteten sie vermutlich mit einem Fahrzeug über die Bundesstraße 27. Der Polizeiposten Walldürn hat auch in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

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