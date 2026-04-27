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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Person verstorben

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim-Vockenrot: Mann von Wohnmobil überrollt

Ein 75-Jähriger erlitt am Montagnachmittag tödliche Verletzungen in Wertheim-Vockenrot. Der Mann befand sich gegen 15 Uhr vermutlich für Reparaturarbeiten hinter seinem Wohnmobil, als dieses aus bisher unbekannter Ursache nach hinten rollte. Der Mann wurde überrollt und unter den Rädern eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der anwesende Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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