Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brände, Einbruch, Unfall und Körperverletzung

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Brand auf Balkon

Gegen 17:45 Uhr am Samstagabend kam es in der Heilbronner Roßkampffstraße zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt.

Heilbronn: In Lebensmittelgeschäft eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Samstag gewaltsam Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft in Heilbronn. Zwischen 3:15 Uhr und 03:40 Uhr schlugen der oder die Täter ein Fenster in der Frankfurter Straße ein und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht und unter anderem Zigaretten sowie Bargeld entwendet. Zudem entstand Sachschaden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um die Frankfurter Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Erlenbach: Holzstapel bei Unkrautarbeiten in Brand geraten

Am Samstagabend kam es in Erlenbach zum Brand eines Holzstapels. Nach ersten Erkenntnissen entfernte ein 84-Jähriger in der Straße "Im Unterwasser" Unkraut mit einem Gasbrenner und entzündete hiermit versehentlich das an einer Garagenwand gelagerte Brennholz. Die Flammen griffen in der Folge auf die angrenzende Garage über und beschädigten Teile der Außenwand sowie des Dachs. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 4.000 Euro geschätzt

Langenbrettach: Brand in Waldstück - Zeugen gesucht

Am Samstagabend kam es in Langenbrettach zu einem Brand in einem Waldstück. Oberhalb des Sportplatzes brannten gegen 20:30 Uhr mehrere Bäume auf einer Fläche von etwa 30 Quadratmetern. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Aufgrund der Gesamtumstände kann derzeit Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

B27/Neckarsulm: Betrunkener verursacht Unfall

Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte in der Nacht zum Samstag einen Verkehrsunfall bei Neckarsulm. Der 39-Jährige war gegen 1:40 Uhr auf der Bundesstraße 27 unterwegs und wollte im Bereich der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm auf die Autobahn auffahren. Hierbei kam er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, kollidierte mit Leitplanken, Verkehrszeichen sowie einer Hinweistafel und kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen. Am Hyundai entstand Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, an den Verkehrseinrichtungen von rund 5.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Da im Zuge der Unfallaufnahme starker Alkoholgeruch und deutliche Ausfallerscheinungen wahrgenommen werden konnten, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Weinsberg: Gefährdung im Straßenverkehr - Geschädigte gesucht

Am Sonntagnachmittag kam es zwischen Heilbronn und Weinsberg zu mehreren gefährlichen Situationen im Straßenverkehr. Eine 75-Jährige war gegen 17:15 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Strecke unterwegs und fiel durch äußerst unsichere Fahrweise auf. In der Heilbronner Straße in Weinsberg soll es dabei zu mehreren Gefährdungen gekommen sein, bei denen entgegenkommende Fahrzeuge teilweise ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Frau konnte schließlich von der Polizei gestoppt werden. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenbeeinflussung ergaben sich nicht. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Frau gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Heilbronn: Mann von mehreren Personen angegriffen - Zeugen gesucht

Am Samstagnachmittag wurde ein Mann in der Heilbronner Innenstadt von mehreren Personen angegriffen. Der 25-Jährige wurde gegen 17:25 Uhr zunächst von einem ihm unbekannten Mann auf einem E-Scooter geschlagen. Kurz darauf kamen weitere Personen hinzu und schlugen ebenfalls auf den 25-Jährigen ein. Anschließend flüchteten die Täter in unterschiedliche Richtungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Fahrer des E-Scooters wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt und von kleiner Statur beschrieben. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Güglingen/Leingarten/Brackenheim: Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Im Zeitraum von Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 1 Uhr, führten Beamte des Polizeireviers Lauffen und der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg umfangreiche stationäre und mobile Verkehrskontrollen im Bereich Güglingen, Brackenheim und Leingarten durch. Der Fokus lag insbesondere auf der Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer, der Nutzung von E-Scootern sowie möglichen technischen Veränderungen an Fahrzeugen.

Bei insgesamt 145 kontrollierten Fahrzeugen stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Verstöße fest. Vier Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen 20:30 Uhr war ein 65-Jähriger auf der Georg-Kohl-Straße in Brackenheim unterwegs. Beim Erkennen der stationären Kontrolle wendete er sein Fahrzeug. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann wenige Meter später anhalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergaben sich mehrere Ordnungswidrigkeiten, da die kontrollierten Fahrzeuge technische Mängel aufwiesen.

Im Rahmen der Kontrollen wurden außerdem zwei Motorräder und zwei Pkw sichergestellt. Ein 1er BMW war aufgrund einer übermäßigen Tieferlegung nicht zulässig und bei einem BMW M4 bestand der Verdacht auf eine illegale Leistungssteigerung. Bei einer Husqvarna sowie einem Elektro-Kleinkraftrad konnten konkrete Anhaltspunkte für nicht zulässige technische Veränderungen festgestellt werden.

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