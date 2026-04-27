Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall, Einbruch, Flucht, Kontrollen, Diebstahl, Pkw-Brand

Main-Tauber-Kreis (ots)

Tauberbischofsheim: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 18-Jähriger stürzte am Freitagnachmittag mit seinem Motorrad im Bereich der Kaserne in Tauberbischofsheim. Der Mann befuhr gegen 17 Uhr die Kasernenstraße vom Kompostplatz kommend. Auf Höhe des oberen Kasernenzugangs befuhr er die dortige Rechtskurve vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit und rutschte mit seiner Kawasaki nach links von der Fahrbahn. Dort prallten der 18-Jährige und seine Maschine gegen ein Verkehrszeichen und den dortigen Maschendrahtzaun, von welchem aus sie nach oben geschleudert wurden. Der Fahrer kam am rechten und sein Motorrad am linken Fahrbahnrand zum Liegen. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Tauberbischofsheim: Pkw bei Einbruch gestohlen

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Samstag Zutritt zu einem Motorroller-Handel in Tauberbischofsheim und entwendeten neben diversem Diebesgut auch einen Oldtimer. Die Täter brachen zwischen 22:30 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Sonntag in die Lagerhalle in der Marie-Curie-Straße ein und entwendeten einen Roller, einen Werkzeugwagen, diverse weitere Artikel und einen Mercedes-Benz SEL, Baujahr 1987. Dieser konnte im Nahbereich unverschlossen aufgefunden werden. Zeugen, die am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Bad Mergentheim: Alkoholisiert vor Polizei geflüchtet

Mit Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h flüchtete ein 22-Jähriger am Sonntag vor der Polizei. Der Mann war gegen 2 Uhr mit seinem 5er BMW auf der Straße "Mittlerer Graben" unterwegs und fiel einer Streife aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit auf. Daher folgten die Beamten dem BWM. Die Anhaltezeichen ignorierte der 22-Jährige und fuhr nach rechts in die Wachbacher Straße, wobei er eine rote Ampel missachtete. Auch an der Kreuzung zur Würzburger Straße fuhr er über rot und beschleunigte auf rund 140 km/h. In den Kreisverkehr zur Bundesstraße 290 fuhr der Flüchtende entgegen der Fahrtrichtung ein und musste dabei so stark bremsen, dass es zu einer Rauchentwicklung an den Reifen kam. An der nächsten Tankstelle fuhr er wieder über rot und bog nach links in Richtung Bundesstraße 19 ab. Dort beschleunigte er auf bis zu 200 km/h, weshalb die Streifenwagenbesatzung den BMW am Ortseingang Igersheim aus den Augen verlor. Da das Kennzeichen bekannt war, konnte der 22-Jährige später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab knapp 0,9 Promille, weshalb er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und er muss mit einer Anzeige rechnen. Die Polizei Bad Mergentheim bittet Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des Mannes machen können oder durch dieses gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Lauda-Königshofen: Kontrollen anlässlich Heavy-Metal-Event

In Lauda-Königshofen wurden am Sonntag stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt. Schwerpunkt war die Überwachung von Alkohol- und Drogendelinquenz im Straßenverkehr anlässlich eines Heavy-Metal-Festivals. An drei Stellen wurden zwischen 7:30 Uhr und 12:30 Uhr 173 Fahrzeuge und knapp 200 Personen kontrolliert. In 32 Fällen kam es zu positiven Alkoholtests, jedoch waren 26 Fahrer unterhalb der Nachweisgrenze unterwegs. Fünf Personen fuhren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und zwei müssen mit Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzt rechnen. Es wurden in zwei Fällen Kleinmengen THC und Kokain sichergestellt.

Ein Belgier saß vor Fahrtantritt mit einem Marihuana-Joint am Steuer seines Pkw. Als er die Beamten erblickte, versuchte er den Joint zu verstecken. Er wurde bei der Kontrolle mehrmals darauf hingewiesen seine Fahrt nicht anzutreten. Als die Beamten sich entfernt hatten, fuhr er trotzdem los, konnte aber kurzdarauf auf der Bundesstraße 290 kontrolliert werden. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von THC und von Medikamenten und musste zur Blutentnahme. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Sicherheitsleistung in Höhe von 4.000 Euro an.

Unmittelbar vor Abschluss der Kontrolle bestreifte eine Streifenwagenbesatzung das Festivalgelände. Den wartenden Verkehrsteilnehmern wurde vor Fahrtantritt die Möglichkeit gegeben ihre Atemalkoholkonzentration zu überprüfen. Dieses Angebot nahmen neun Personen an. Eine davon war noch nicht fahrtüchtig.

Wertheim: Räuberischer Diebstahl und Widerstand

Ein 32-Jähriger wurde nach einem Diebstahl in Wertheim-Reinhardshof festgenommen und leistete Widerstand. Der Mann betrat am Freitag gegen 15 Uhr einen Supermarkt in der Willy-Brandt-Straße und nahm 19 Dosen eines alkoholischen Mischgetränks an sich. Daraufhin lief er an der Kasse vorbei, ohne diese zu bezahlen und verließ das Geschäft. Mehrere Zeugen folgten dem 32-Jährigen, welcher sich auf dem Parkplatz aggressiv verhielt und einen der Zeugen wegschubste. Anschließend flüchtete er. Wenig später konnten Polizisten den Mann festnehmen. Dabei beleidigte und drohte er die Beamten und leistete Widerstand, indem er sich gegen das Anlegen der Handschellen sperrte und versucht sich aus dem Griff zu lösen. Ein Alkoholtest ergab knapp 2,3 Promille. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Adelsheim: Renault ausgebrannt

Aus unbekannter Ursache geriet am Freitagnachmittag ein Renault auf der Autobahn 81 in Brand. Die Fahrerin war gegen 14 Uhr auf dem linken Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Möckmühl und Osterburken unterwegs. Als sie Rauch an ihrem Cabrio bemerkte hielt sie auf dem linken Fahrstreifen an und konnte den Pkw verlassen. Im weiteren Verlauf rollte der Pkw auf den Seitenstreifen und geriet dort in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Währenddessen musste der rechte Fahrstreifen vorübergehend gesperrt werden. Die Höhe des Schadens am Pkw, an der Schutzplanke und der Fahrbahndecke ist unbekannt.

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