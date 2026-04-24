Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfall und Einbruch

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

A6/Erlenbach: LKW fährt auf LKW auf - ein Schwerverletzter - Zeugen gesucht

Ein Schwerverletzter und mehrere Zehntausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich heute auf der Autobahn 6 bei Erlenbach ereignet hat. Ein 54 Jahre alter Fahrer eines LKW fuhr gegen 11.45 Uhr auf der Autobahn 6 Richtung Nürnberg. Kurz vor dem Weinsberger Kreuz fuhr er aus bislang unbekannter Ursache auf einen vor ihm fahrenden LKW eines 56-jährigen Fahrers auf. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der 54-Jährige im Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide LKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der mittlere und der rechte Fahrstreifen waren während der Unfallaufnahme gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen könnne, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg zu melden.

Eberstadt: In Getränkemarkt eingebrochen - Zeugen gesucht Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Freitag in einen Getränkemarkt in Eberstadt an der Straße In den Erlenwiesen eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 19 Uhr und 07:30 Uhr gewaltsam Zutritt und stahlen aus einer Kasse mehrere Hundert Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

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