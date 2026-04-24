Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Nach Unfall davongefahren

Hohenlohekreis (ots)

Neuenstein: Nach Unfall abgehauen

Ein aufmerksamer Zeuge brachte die Polizei am Donnerstagnachmittag in Neuenstein auf die Spur eines Unfallbeteiligten, der nach einem Zusammenstoß einfach davongefahren war. Ein 52-Jähriger bog gegen 16 Uhr mit seinem Renault von der Friedrichsruher Straße in die Lindenstraße ab. Vermutlich nahm der Mann die Kurve zu schnell und kollidierte daraufhin mit dem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Transporter eines 35-Jährigen. Anstatt anzuhalten, fuhr der Renault-Lenker einfach weiter. Ein Zeuge des Zusammenstoßes folgte dem Unfallwagen und konnte der Polizei Auskunft über das Fahrzeug und dessen Fahrer geben. Eine Polizeistreife entdeckte den Wagen schließlich an der Anschrift des Mannes und konnte daran zum Unfall passende Schäden feststellen. Der Fahrer muss nun mit einer Geldstrafe, Punkten im Fahreignungsregister und Konsequenzen für seinen Führerschein rechnen. Die Sachschäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt rund 6.000 Euro. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

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