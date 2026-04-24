Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn:

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Grenzpolizei Waidhaus / Polizeipräsidium Heilbronn: Erfolgreiche Festnahme von Tatverdächtigen durch bayerische Grenzpolizei

Im Rahmen einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen dem Polizeiposten Brackenheim und der bayerischen Grenzpolizeiinspektion Waidhaus konnten vergangene Woche zwei Tatverdächtige im Zusammenhang mit einem Diebstahl von Baumaschinen und hochwertigen Arbeitsgeräten bei einer Firma im Zabergäu festgenommen werden. Die Tat ereignete sich zwischen dem 10. und 13. April 2026 in Pfaffenhofen. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu drei abgeschlossenen Firmenfahrzeugen und entwendeten mehrere hochwertige Arbeitsmaschinen und Werkzeuge im Wert von etwa 40.000 Euro (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6254985). Durch die engagierte Arbeit der bayerischen Grenzpolizeiinspektion Waidhaus konnten im Rahmen der Schleierfahndung die beiden 21 und 36 Jahre alten Tatverdächtigen am 14. April 2026 an der deutsch-tschechischen Grenze kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Im Fahrzeug der Tatverdächtigen befand sich unter anderem eine größere Anzahl der entwendeten Gegenstände. Das Polizeipräsidium Heilbronn hat die weiterführenden Ermittlungen übernommen. In Zusammenarbeit mit der bayerischen GPI Waidhaus wurden die Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn noch am Folgetag einer Haftrichterin beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, die die beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Die beiden Männer wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten gebracht.

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