Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Wertheim: Zahlreiche Verstöße bei Tuning-Kontrolle im Stadtgebiet festgestellt

Main-Tauber-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag führten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim, des Polizeireviers Tauberbischofsheim und des Polizeireviers Wertheim Tuning-Kontrollen im Stadtgebiet von Wertheim durch. An mehreren stationären Kontrollstellen und bei mobilen Fahrzeugkontrollen wurden in der Zeit zwischen 15 Uhr und 20 Uhr über 100 Fahrzeuge und Personen überprüft. Im Rahmen der Kontrolle wurden verschiedene Verstöße festgestellt. Insgesamt mussten 14 Fahrzeuge stillgelegt werden, da sie aufgrund gravierender Mängel oder nicht zulässigen technischen Veränderungen ihre Betriebserlaubnis verloren hatten. Zudem wurden 15 Mängelberichte ausgestellt, da die Fahrzeuge sicherheitsrelevante Mängel aufwiesen. Bei einem Pkw konnten Auspuffgeräusche von 97 dB gemessen werden, obwohl der zulässige Grenzwert bei 83 dB liegt. Ein weiterer Fahrer versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, indem er beim Erkennen einer stationären Kontrollstelle wendete. Nachdem er jedoch von einer Streife eingeholt wurde, stellte sich heraus, dass er alkoholisiert unterwegs war. Auf der Landesstraße 2310 zwischen Freudenberg und Mondfeld wurden außerdem drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Zwei Motorräder fuhren mit 120 km/h bei erlaubten 70 km/h, und ein Pkw wurde mit 143 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Alle drei Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Zwei Fahrer wurden mit dem Handy am Steuer erwischt und sechs Fahrzeugführer waren ohne Sicherheitsgurt unterwegs.

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