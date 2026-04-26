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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Simmringen/B19: Vollsperrung nach Verkehrsunfall - 2 schwerverletzte Personen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr, geriet ein 82-jähriger VW-Fahrer, der aus Richtung Würzburg in Fahrtrichtung Bemsfelden fuhr, aus bislang ungeklärten Gründen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr nach bisherigen Erkenntnissen ca. 400m über eine Wiese und kollidierte anschließend mit einem Holzstapel. Durch den Aufprall kam der Pkw auf der linken Seite zum Liegen. Dadurch wurden der Fahrer sowie seine 87-jährige Ehefrau eingeklemmt. Beide wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Igersheim und Bad Mergentheim befreit. Der Fahrer wurde schwerverletzt mit einem angeforderten SAR-Hubschrauber der Bundeswehr in eine Klinik geflogen. Seine Ehefrau wurde ebenso schwerverletzt mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Pkw wird auf 12.000 Euro geschätzt. Außer dem Holzstapel kam es zu keinem Fremdschaden. Neben Kräfte der Polizei waren 65 Rettungskräfte im Einsatz. Die B19 musste für die Rettungsmaßnahmen für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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