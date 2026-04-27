Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle, Hubschraubereinsätze, fünf Personen auf der Rückbank

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Junger Fahrradfahrer mit Pkw kollidiert und weitergefahren

Das Polizeirevier Buchen sucht nach einem jungen Fahrradfahrer, der am Donnerstagnachmittag mit der Tür eines geparkten Opels kollidierte. Die Besitzerin stellte ihr Fahrzeug gegen 16.45 Uhr in einer Parkbucht in der Straße "Am Nahholz" ab und stieg aus. Als sie sich nochmals ins Fahrzeug lehnte, um den Schlüssel aus der Mittelkonsole zu holen, fuhr ein etwa 10 Jahre alter Junge auf seinem Fahrrad vorbei, kollidierte mit der Autotür und stürzte. Anschließend stand er auf und fuhr davon. An der Tür entstanden minimale Kratzspuren. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Mosbach: Hubschrauber nach Unfall im Einsatz

Die Bundesstraße 27 bei Mosbach musste nach einem Unfall mit einem Quad am Sonntag voll gesperrt werden. Die 19-jährige Fahrerin des Quads war gegen 17 Uhr auf der Mosbacher Straße von Neckarelz in Richtung Obrigheim unterwegs. Beim Einordnen in den fließenden Verkehr der Bundesstraße 27, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und wurde an die linke Schutzplanke abgewiesen. Dadurch kam sie ins Schleudern und auf dem Einfädelungsstreifen zum Stillstand. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war von 17:45 Uhr bis 18:10 Uhr gesperrt.

Mosbach: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit dem Rettungshubschrauber wurde ein 60-jähriger Fahrradfahrer am Sonntag ins Krankenhaus geflogen. Der Mann war gegen 13 Uhr auf einem Offroad-Trail in der Waldsteige talwärts unterwegs. Vermutlich verlor er nach dem Überfahren eines kleinen Hügels die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen. Am Fahrrad entstand erheblicher Schaden.

Mosbach: Fünf Personen auf der Rückbank und kein Führerschein

Einer Streife des Polizeirevier Mosbach fiel am Sonntag ein Ford Focus auf, da auf der Rückbank fünf Personen saßen. Die Polizisten kontrollierten das Fahrzeug gegen 12:30 Uhr im Bereich der Ziegelsteige. Auf der Rücksitzbank befand sich ein 38-Jähriger, auf dessen Schoß sein 8 Jahre alter Sohn saß. Zwei weitere Söhne im Alter von 6 und 7 und Jahren befanden sich ungesichert auf dem Beifahrersitz und der Rückbank. Auch die Mutter befand sich auf der Rücksitzbank und hatte ihren vier Jahre alten Sohn auf dem Schoß. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Der Ford-Fahrer konnte sich nicht ausweisen und gab zunächst die Personalien seines Bruders an. Weitere Überprüfungen ergaben, dass es sich beim Fahrer um eine 30-Jährigen handelt, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis ist. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich außerdem Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, weshalb ein Urinschnelltest durchgeführt wurde. Dieser reagiert positiv auf THC und Kokain, weshalb der 30-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Alle erwachsenen Insassen müssen nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Mudau: Motorradfahrer kollidieren

Schwere Verletzungen erlitt ein 58-Jähriger bei einem Zusammenstoß zweier Motorräder am Sonntag bei Mudau. Ein 61-Jähriger war gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 2311 von Seitzsbuche in Richtung Kailbach unterwegs. Am Ausgang einer Rechtskurve kam er mit seinem Motorrad vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit seinem Sturzbügel mit dem 58-Jährigen. Dieser fuhr an zweiter Stelle einer 13-köpfigen Motorradgruppe. Beide Fahrer konnten einen Sturz verhindern, jedoch erlitt der 58-Jährige schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden an den Zweirädern in Höhe von rund 3.500 Euro. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit.

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