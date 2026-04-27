Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis

Hohenlohekreis: Betrüger am Telefon

Main-Tauber-Kreis / Hohenlohekreis (ots)

Mehrere Personen melden sich aktuell bei der Polizei Heilbronn und teilen Betrugsversuche mit. In Niederstetten wurden in zwei Fällen Ehepaare am Telefon durch Betrüger kontaktiert. Diese behaupteten, dass ihre Tochter an Krebs leiden würde und das Paar ins Krankenhaus kommen solle, um sich zu verabschieden. Außerdem sprach der Anrufer von einer Chemotherapie in der Schweiz, die Kosten verursachen würde. Hier kam es in einem Fall zu einer Geldforderung von 200.000 Euro. Zu einer Zahlung kam es nicht.

In Künzelsau erhielt eine Frau einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten, der aufgrund von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft nach Gold, Schmuck und Geld fragte.

Das Polizeipräsidium Heilbronn warnt:

- Seien Sie immer misstrauisch, wenn angebliche Polizeibeamte oder andere Personen in einer telefonischen oder persönlichen Anfrage ungewöhnliche Forderungen stellen. - Echte Polizeibeamte fordern niemals Bargeld oder Wertsachen zur "Sicherung" von Ermittlungen. - Zeigen Ihnen Personen einen Dienstausweis, vergewissern Sie sich, dass dieser echt ist. Bei Zweifeln rufen Sie umgehend die 110 an, um die Echtheit des Dienstausweises zu verifizieren. - Lassen Sie keine persönlichen Daten oder Wertsachen an Fremde heraus und teilen Sie keine Bankverbindungen oder Sicherheitsinformationen am Telefon. - Informieren Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei und lassen Sie sich beraten.

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