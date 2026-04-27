PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis
Hohenlohekreis: Betrüger am Telefon

Main-Tauber-Kreis / Hohenlohekreis (ots)

Mehrere Personen melden sich aktuell bei der Polizei Heilbronn und teilen Betrugsversuche mit. In Niederstetten wurden in zwei Fällen Ehepaare am Telefon durch Betrüger kontaktiert. Diese behaupteten, dass ihre Tochter an Krebs leiden würde und das Paar ins Krankenhaus kommen solle, um sich zu verabschieden. Außerdem sprach der Anrufer von einer Chemotherapie in der Schweiz, die Kosten verursachen würde. Hier kam es in einem Fall zu einer Geldforderung von 200.000 Euro. Zu einer Zahlung kam es nicht.

In Künzelsau erhielt eine Frau einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten, der aufgrund von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft nach Gold, Schmuck und Geld fragte.

Das Polizeipräsidium Heilbronn warnt:

   -	Seien Sie immer misstrauisch, wenn angebliche Polizeibeamte oder
andere Personen in einer telefonischen oder persönlichen Anfrage 
ungewöhnliche Forderungen stellen. -	Echte Polizeibeamte fordern 
niemals Bargeld oder Wertsachen zur "Sicherung" von Ermittlungen. -	 
Zeigen Ihnen Personen einen Dienstausweis, vergewissern Sie sich, 
dass dieser echt ist. Bei Zweifeln rufen Sie umgehend die 110 an, um 
die Echtheit des Dienstausweises zu verifizieren. -	 Lassen Sie keine
persönlichen Daten oder Wertsachen an Fremde heraus und teilen Sie 
keine Bankverbindungen oder Sicherheitsinformationen am Telefon. -	 
Informieren Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei und lassen Sie 
sich beraten.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 14:46

    POL-HN: Hohenlohekreis: Brand, Unfallflucht, verletzter Motorradfahrer

    Hohenlohekreis (ots) - Ingelfingen: Busch und Holzhütte in Brand Eine Fläche von rund 50 m² brannte am Samstagnachmittag bei Ingelfingen. Ein 67-Jähriger befand sich gegen 15:30 Uhr auf einem Grundstück in den Weinbergen auf Höhe des Weinbaummuseums und verbrannte alte Balken. Er verließ die Örtlichkeit wohl in dem Glauben, das Feuer sei aus. Im Anschluss ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 14:38

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brände, Einbruch, Unfall und Körperverletzung

    Heilbronn (ots) - Heilbronn: Brand auf Balkon Gegen 17:45 Uhr am Samstagabend kam es in der Heilbronner Roßkampffstraße zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt. ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 13:36

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle, Hubschraubereinsätze, fünf Personen auf der Rückbank

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Buchen: Junger Fahrradfahrer mit Pkw kollidiert und weitergefahren Das Polizeirevier Buchen sucht nach einem jungen Fahrradfahrer, der am Donnerstagnachmittag mit der Tür eines geparkten Opels kollidierte. Die Besitzerin stellte ihr Fahrzeug gegen 16.45 Uhr in einer Parkbucht in der Straße "Am Nahholz" ab und stieg aus. Als sie sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren