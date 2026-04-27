Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Brand, Unfallflucht, verletzter Motorradfahrer

Hohenlohekreis (ots)

Ingelfingen: Busch und Holzhütte in Brand

Eine Fläche von rund 50 m² brannte am Samstagnachmittag bei Ingelfingen. Ein 67-Jähriger befand sich gegen 15:30 Uhr auf einem Grundstück in den Weinbergen auf Höhe des Weinbaummuseums und verbrannte alte Balken. Er verließ die Örtlichkeit wohl in dem Glauben, das Feuer sei aus. Im Anschluss entfachte es jedoch erneut und griff auf einen angrenzenden Busch und eine Holzhütte auf dem Grundstück über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Forchtenberg: E-Bike-Lenker schwer verletzt - Rennradfahrer flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine 56-Jährige bei einem Unfall am Samstag schwer verletzt wurde. Die Frau war gegen 15 Uhr mit ihrem E-Bike auf dem Radweg unterhalb des Kochers von Weissbach in Richtung Forchtenberg unterwegs. Auf Höhe von Forchtenberg kam ihr ein unbekannter Rennradfahrer entgegen. Da dieser wohl mittig auf dem Radweg fuhr und somit unzureichender Abstand zu der 56-Jährigen bestand, verlor diese das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise zu dem Rennradfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Bretzfeld: Motorradfahrer gestürzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 19-Jähriger am Samstagabend, als er mit seiner KTM stürzte. Der Mann fuhr gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße 2385 von Bitzfeld in Richtung Weißlensburg. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, schliff seitlich liegend über die Gegenfahrspur und kam in einem Feld zum Liegen. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Forchtenberg: Zeugen gesucht - Kleintransporter flüchtet

Der Fahrer eines weißen Kastenwagens flüchtete nach einem Unfall am Freitagvormittag bei Forchtenberg. Ein 41-Jähriger war mit seinem Audi A6 gegen 10.15 Uhr auf der Landesstraße 1045 in Richtung Forchtenberg unterwegs. Vor ihm fuhren ein weißer Kleintransporter und ein Lkw. Kurz nach Weißbach setzte der Audi-Fahrer zum Überholen an. Als er sich auf Höhe des Transporters befand, versuchte dieser vermutlich ebenfalls den Lkw zu überholen, woraufhin es zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge kam. Der 41-Jähige setzte seinen Überholvorgang fort und fuhr dann in eine Haltebucht. Der Fahrer des Kastenwagens fuhr weiter, bog zum Büschelhof ab und verschwand. Am Audi entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Personen, die Angaben zum Unfall oder dem unbekannten Fahrer des älteren, weißen Kleintransporters machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

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