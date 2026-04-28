Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Brand und Randalierer

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Gebäude in Vollbrand

Am Montagabend geriet ein Einfamilienhaus in Wertheim-Bestenheid in Brand. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden gegen 19:30 Uhr über das Feuer in der Reichenberger Straße informiert. Beim Eintreffen drang Rauch aus dem Keller und wenig später stand das gesamte Gebäude in Vollbrand. Für die Löscharbeiten musste die Feuerwehr das Dach abdecken. Im Inneren wurde alles zerstört und das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden liegt vermutlich im mittleren sechsstelligen Bereich. Alle sechs Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen und bei einer Bekannten unterkommen. Die Feuerwehr war mit 93 Einsatzkräften und 18 Fahrzeugen vor Ort. Die Reichenberger Straße, Breslauer Straße und der Bestenheider Höhenweg wurden gesperrt. Die Einsatzmaßnahmen dauerten bis Mitternacht an.

Külsheim: Alkoholisiert und aggressiv

Ein 37-Jähriger mit mehr als 2,3 Promille beleidigte am Montagmittag in Külsheim mehrere Personen und leistete Widerstand. Der Leiter eines Supermarktes in der Straße "Taubenbaum" verständigte gegen 12 Uhr die Polizei, weil der 37-Jährige auf dem Parkplatz Kunden beleidigte und herumschrie. Die alarmierten Polizisten entdeckten den Mann in einer Böschung liegend. Er schrie zu diesem Zeitpunkt immer noch herum, trank Alkohol und beleidigte die Beamten ununterbrochen. Da seine Identität nicht eindeutig geklärt werden konnte, wurde er zum Polizeirevier gebracht. Dabei klammerte er sich ans Fahrzeug, wehrte sich mit aller Kraft gegen das Verbringen in den Streifenwagen und leistete erheblichen Widerstand. Auf der Fahrt beleidigte er weiterhin die Polizisten und trat gegen den Beifahrersitz. Er versuchte auch einen Beamten in die Hand zu beißen. Der Mann wurde dann in eine Zelle im Revier gebracht. Verletzt wurde niemand. Der Mann hat nun unter anderem mit Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu rechnen.

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