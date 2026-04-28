Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Fahrzeugbrand

Hohenlohekreis (ots)

Pfedelbach: Traktor in Brand

86.000 Euro Schaden entstanden in der Nacht auf Dienstag beim Brand eines Traktors in Pfedelbach-Tannhof. Der 47-jährige Fahrer des Deutz führte gegen 0 Uhr landwirtschaftliche Arbeiten auf einem Acker durch. Plötzlich bemerkte er Funken im Bereich der rechten Armlehne, aus der kurze Zeit später Flammen schlugen. Er schaltet das Fahrzeug aus und begab sich unverletzt aus der Kabine. Der Traktor brannte vermutlich aufgrund eines technischen Defekts vollständig aus.

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