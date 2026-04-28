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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Nach Ladendiebstahl in Haft

Eine 41-Jährige wurde am Freitagvormittag (24.04.2026) nach einem Ladendiebstahl am Vortag in Heilbronn dem Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Die Frau soll am 23. April gegen 12:30 Uhr einen Drogeriemarkt in der Kilianstraße betreten und Parfums im Wert von über 1.700 Euro entwendet haben. Videoaufzeichnungen zeigen, wie die Frau die 14 Parfums aus ihren Verpackungen nahm, in einen mitgeführten Rucksack steckte und damit den Laden verließ. Als die Frau knapp zwei Stunden später in die Filiale zurückkehrte, wurde sie von einer Mitarbeiterin erkannt, die daraufhin die Polizei informierte. Die 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen und aufs Polizeirevier Heilbronn gebracht. Im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens wurde sie am Folgetag vom Amtsgericht Heilbronn zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt. Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Die Frau wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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