Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Ohne Führerschein unterwegs, Einbrüche und Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Schwaigern: Hupend aber ohne Führerschein durch die Stadt gefahren

Am Montag, gegen 17:15 Uhr, kam einem Streifenwagen, der in Schwaigern unterwegs war, ein hupender Pkw-Lenker entgegen. Als die Beamten ihr Fahrzeug daraufhin wendeten, um den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen, bog er in der Neipperger Straße mit überhöhter Geschwindigkeit in einen Feldweg ab. Nach einigen hundert Metern Fahrt konnte der Seat-Fahrer jedoch eingeholt und gestoppt werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem waren die Kennzeichen des Fahrzeugs entstempelt und es konnten mehrere Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln hindeuteten. Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und hat nun mit mehreren Anzeigen zu rechnen.

Brackenheim: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 23:30 Uhr und 6:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Allee in Brackenheim. Entwendet wurden eine zweistellige Bargeldsumme, ein Kellnergeldbeutel und zwei Karten, die zum Entsperren von Spielautomaten verwendet werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

L551/Eppingen: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Montagabend kam es auf der Landesstraße 551 bei Eppingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger VW-Fahrer war gegen 18 Uhr von Waldangelloch in Richtung Elsenz unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 4282 wollte er nach links abbiegen und übersah hierbei vermutlich den entgegenkommenden Tesla eines 42-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Tesla auf den Audi einer 65-Jährigen abgewiesen, die ebenfalls in Richtung Elsenz fuhr. Der Tesla-Fahrer sowie die beiden Insassen im Audi wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der 53-Jährige blieb unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Güglingen: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei

Am Montag floh ein Motorradfahrer in Güglingen vor der Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit und missachtete die Anhaltezeichen. Zeugen meldeten gegen 17:20 Uhr, dass der Fahrer einer Hyosung wiederholt auf der Wilhelmstraße ohne Kennzeichen umhergefahren sei. Als die Polizei den Mann daraufhin einer Kontrolle unterziehen wollte, missachtete er die Anhaltezeichen und raste mit bis zu 100 km/h durch Güglingen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts musste der 34-Jährige in der Eibensbacher Straße stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese zeigte einen Wert von 1,06 Promille an. Zudem ergab ein Urintest ein positives Ergebnis auf THC und Amphetamin. Außerdem ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Motorrad ist nicht zugelassen. Der 34-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und hat nun mit mehreren Anzeigen zu rechnen. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen zu wenden.

Leingarten: Kettensäge aus Garage entwendet

In der Zeit vom 1. bis 27. April entwendeten unbekannte Täter aus einer Garage in der Sudetenstraße in Leingarten eine Kettensäge und eine Kabeltrommel mit einem 30 Meter langen Kabel. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

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