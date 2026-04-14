Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Tewel: Einbruch in Wohnhaus; Alvern: Einbruch in Einfamilienhaus

Heidekreis (ots)

13.04.2026 / Einbruch in Wohnhaus

Tewel: Unbekannte drangen am Montag, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr, in ein Wohnhaus im Teweler Ortsteil Jerusalem an der B 71 ein. Die Täter hebelten hierfür ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und durchsuchten anschließend das Objekt. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

13.04.2026 / Einbruch in Einfamilienhaus

Alvern: Am Montag hebelten Unbekannte in der Zeit von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr das rückwärtig gelegene Schlafzimmerfenster eines Einfamilienhauses in Alvern an der B 71 auf. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

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